21 августа коронавирус в Киеве зафиксировали у 156 человек. За все время пандемии Covid-19 заболели 11 328 человек.

По состоянию на утро 21 августа выздоровел 21 человек, всего в Киеве зафиксировано 3 606 выздоровевших пациентов.

Сейчас в Киеве 340 подозрений на коронавирус, за все время пандемии было зафиксировано 22 137 подозрений.

Заболели:

93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет

55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет

6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 3 и 5 лет.

Заболели в том числе и шестеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 26, Голосеевском — 21, Днепровском районе — 19 случаев.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, в Киеве с начала пандемии умерли 158 человек.

Коронавирус в Украине

21 августа статистика коронавируса в Украине достигла отметки в 100 тыс. инфицированных. За сутки заболели 2 106 человек.

Всего в Украине обнаружили 100 643 подтвержденных случая Covid-19. 2 207 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.