ВОЗ рекомендует пожилым невакцинированным людям отложить путешествия, поскольку штамм коронавируса Омикрон распространяется по миру.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что те, кто не полностью вакцинирован и уязвим к Covid-19, включая людей старше 60 лет, должны отложить поездки в районы с распространением инфекции, поскольку все больше стран вводят ограничения для борьбы с новым вариантом Омикрон.

Соединенные Штаты будут требовать более строгого тестирования на коронавирус на границах для всех путешественников, включая возвращающихся американцев.

Американские официальные лица потребуют от всех въезжающих в страну пройти тестирование за один день до посадки на рейс, независимо от их статуса вакцинации или страны отправления.

Сотрудники администрации также рассматривают требование, чтобы все путешественники проходили повторное обследование в течение трех-пяти дней после прибытия. Те, кто полностью вакцинирован, могут пройти тестирование в течение трех дней после прибытия.

Этот шаг является частью расширенной зимней стратегии Covid, которую администрация Байдена планирует объявить в четверг.

Со среды для путешествий в Канаду и выезда из нее потребуется вакцинация.

Япония сообщила, что расширит запрет на въезд иностранцев в страну, чтобы на данный момент не впустить тех, кто имеет статус резидента из 10 африканских стран.

Сингапур заявил, что потребует обязательного ПЦР-тестирования для всех путешественников и дополнительных быстрых тестов на антиген.

Все туристы, въезжающие или проезжающие через Сингапур, со 2 декабря должны пройти тест за два дня до отъезда в Сингапур и получить отрицательный результат, а также пройти ПЦР-тест на Covid-19 по прибытии в страну.

Гонконг распространит свой запрет на въезд для нерезидентов с пятницы еще на три страны: Японию, Португалию и Швецию. В то время как Индонезия добавила Гонконг в список запрещенных на въезд вместе с несколькими африканскими странами.

Ученые пытаются определить уровень угрозы Омикрона миру.

Хотя и непонятно, какой уровень защиты могут обеспечить вакцины, ВОЗ предупредила о том, что невакцинированные уязвимые люди не могут путешествовать в потенциальные горячие точки Covid.

— Лицам, которые не были полностью вакцинированы или не имеют доказательств предварительной инфекции Sars-CoV-2 и имеют повышенный риск развития тяжелого заболевания и смерти, включая людей в возрасте 60+ и лиц с сопутствующими заболеваниями, имеющими повышенный риск тяжелой формы Covid-19, следует посоветовать отложить поездки в районы, где передается инфекция, — говорится в заявлении ВОЗ.

ВОЗ также заявила, что полный запрет на поездки не может полностью предотвратить распространение штамма Омикрон, но может удерживать страны от обмена эпидемиологическими данными.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что понятно, страны пытаются оградить своих граждан от варианта, который мы еще не полностью изучили.

Но он призвал к тому, чтобы глобальная реакция была спокойной, скоординированной и слаженной, и призвал страны принимать рациональные, пропорциональные меры по снижению риска.

Глава медицинского агентства Европейского Союза заявил, что понадобится две недели для определения, смогут ли нынешние вакцины против Covid-19 справиться с этим вариантом коронавируса.

Правительства, особенно в Западной Европе, уже восстановили обязательное ношение масок, меры социального дистанцирования, комендантский час или карантин, из-за чего предприятия боятся очередного хмурого Рождества.

Во вторник Греция сделала обязательной вакцинацию для людей старше 60 лет, тогда как Норвегия предлагает ревакцинацию всем взрослым перед Пасхой, что лучше карантина. Британия поставила целью сделать третий укол всем взрослым в течение двух месяцев.

Но пока во многих частях света возвращались ограничения, тихоокеанский остров Фиджи завершил 615-дневную международную изоляцию и 1 декабря снова открылся для туристов.

Традиционные танцовщицы в травяных юбках приветствовали отдыхающих из Австралии.

– Открытие международной границы возобновит экономику Фиджи, – сказал журналистам исполнительный директор Fiji Airways Андре Вильоен.

И добавил, что это было важное событие, потому что на туризм приходится около 40% экономики Фиджи.