ВООЗ рекомендує літнім невакцинованим людям відкласти подорожі, оскільки штам коронавірусу Омікрон поширюється світом.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що ті, хто не повністю вакцинований і вразливий до Covid-19, включно з людьми віком понад 60 років, повинні відкласти поїздки в райони з поширенням інфекції, оскільки все більше країн запроваджують обмеження для боротьби з новим варіантом Омікрон.

Сполучені Штати вимагатимуть суворішого тестування на коронавірус на кордонах для всіх мандрівників, зокрема й американців, що повертаються.

Американські офіційні особи вимагатимуть від усіх, хто в’їжджає в країну, пройти тестування за один день до посадки на рейс, незалежно від їхнього статусу вакцинації чи країни відправлення.

Співробітники адміністрації також розглядають вимогу, щоб усі мандрівники проходили повторне обстеження протягом трьох-п’яти днів після прибуття. Наразі ті, хто повністю вакцинований, можуть пройти тестування протягом трьох днів після прибуття.

Цей крок є частиною розширеної зимової стратегії Covid, яку адміністрація Байдена планує оголосити у четвер.

З середи для подорожей до Канади та виїзду з неї буде потрібна вакцинація.

Японія повідомила, що розширить заборону на в’їзд іноземців у країну, щоб наразі не впустити тих, хто має статус резидента з 10 африканських країн.

Сингапур заявив, що вимагатиме обов’язкового ПЛР-тестування для всіх мандрівників і додаткових швидких тестів на антиген для мандрівників.

Усі мандрівники, які в’їжджають або проїжджають через Сингапур, з 2 грудня повинні пройти тест за два дні до від’їзду до Сингапуру та отримати негативний результат, а також пройти ПЛР-тест на Covid-19 після прибуття до країни.

Гонконг поширить свою заборону на в’їзд для нерезидентів з п’ятниці ще на три країни: Японію, Португалію та Швецію. Натомість Індонезія додала Гонконг до списку заборонених на в’їзд разом із кількома африканськими країнами.

Вчені намагаються визначити рівень загрози Омікрона для світу.

Хоча й незрозуміло, який рівень захисту можуть забезпечити вакцини, ВООЗ попередила про те, що невакциновані вразливі люди не можуть подорожувати до потенційних гарячих точок Covid.

– Особам, які не були повністю вакциновані або не мають доказів попередньої інфекції Sars-CoV-2 і мають підвищений ризик розвитку тяжкого захворювання та смерті, зокрема людям віком 60+ або особам із супутніми захворюваннями, які мають підвищений ризик важкої форми Covid-19, слід порадити відкласти поїздки до районів, де передається інфекція, – йдеться у заяві ВООЗ.

ВООЗ також заявила, що повна заборона на поїздки не може вповні запобігти поширенню штаму Омікрон, але може утримувати країни від обміну епідеміологічними даними.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус сказав, що зрозуміло, що країни намагаються захистити своїх громадян від варіанту, який ми ще не повністю вивчили.

Але він закликав до того, щоб глобальна реакція була спокійною, скоординованою та злагодженою, і закликав країни вживати раціональних, пропорційних заходів щодо зниження ризику.

Очільник медичної агенції Європейського Союзу заявив, що знадобиться два тижні для визначення, чи зможуть нинішні вакцини проти Covid-19 впоратися з цим варіантом коронавірусу.

Уряди, особливо в Західній Європі, вже відновили обов’язкове носіння масок, заходи соціального дистанціювання, комендантську годину або карантин, через що підприємства бояться чергового похмурого Різдва.

У вівторок Греція зробила обов’язковою вакцинацію для людей старших за 60 років, тоді як Норвегія пропонує ревакцинацію всім дорослим перед Великоднем, що краще, ніж карантин. Британія поставила за мету зробити третій укол всім дорослим протягом двох місяців.

Але поки в багатьох частинах світу поверталися обмеження, тихоокеанський острів Фіджі завершив 615-денну міжнародну ізоляцію і 1 грудня знову відкрився для туристів.

Традиційні танцівниці в трав’яних спідницях вітали відпочивальників з Австралії.

– Відкриття міжнародного кордону відновить економіку Фіджі, – сказав журналістам виконавчий директор Fiji Airways Андре Вільйоен.

І додав, що це була важлива подія, тому що на туризм припадає близько 40% економіки Фіджі.