Мужчине из Соединенных Штатов Америки сделали пересадку глазного яблока. Это первая в мире операция такого типа.

Аарон Джеймс в 2021 году случайно прикоснулся к проводам под напряжением 7200 В. Тогда мужчина получил травмы лица и потерял левый глаз.

Arkansas veteran becomes world’s first eyeball transplant recipient https://t.co/M3wVOJWPqt via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) November 10, 2023

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Трансплантация глазного яблока

Команда из 140 специалистов провела трансплантацию глазного яблока и частичную пересадку лица в мае этого года. Операция длилась 21 час.

Ведущий хирург и директор Программы трансплантации лица в Нью-Йоркском университете Лангоне Доктор Эдуардо Д. Родригес рассказывает, что они сделали то, что раньше считалось невозможным.

Глазное яблоко пациенту пересаживали с использованием взрослых стволовых клеток из мозга донора.

Состояние пациента

Сейчас Джеймс не видит левым глазом, но медики надеются, что в будущем это изменится.

Доктор Самер Аль-Хомси, исполнительный директор Центра трансплантации и клеточной терапии Нью-Йоркского университета в Лангоне подчеркнул, что это была первая попытка ввести взрослые стволовые клетки в зрительный нерв.

В отделении интенсивной терапии пациент провел всего 17 дней. Медики удивлены скоростью его восстановления.