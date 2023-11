Мужчине из Соединенных Штатов Америки сделали пересадку глазного яблока. Это первая в мире операция такого типа.

Аарон Джеймс в 2021 году случайно прикоснулся к проводам под напряжением 7200 В. Тогда мужчина получил травмы лица и потерял левый глаз.

