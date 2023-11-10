Мужчине из Соединенных Штатов Америки сделали пересадку глазного яблока. Это первая в мире операция такого типа.
Аарон Джеймс в 2021 году случайно прикоснулся к проводам под напряжением 7200 В. Тогда мужчина получил травмы лица и потерял левый глаз.
Arkansas veteran becomes world’s first eyeball transplant recipient https://t.co/M3wVOJWPqt via @MailOnline
— Ганна І. (@anni4ka2022) November 10, 2023
Трансплантация глазного яблока
Команда из 140 специалистов провела трансплантацию глазного яблока и частичную пересадку лица в мае этого года. Операция длилась 21 час.
Ведущий хирург и директор Программы трансплантации лица в Нью-Йоркском университете Лангоне Доктор Эдуардо Д. Родригес рассказывает, что они сделали то, что раньше считалось невозможным.
Глазное яблоко пациенту пересаживали с использованием взрослых стволовых клеток из мозга донора.
Состояние пациента
Сейчас Джеймс не видит левым глазом, но медики надеются, что в будущем это изменится.
Доктор Самер Аль-Хомси, исполнительный директор Центра трансплантации и клеточной терапии Нью-Йоркского университета в Лангоне подчеркнул, что это была первая попытка ввести взрослые стволовые клетки в зрительный нерв.
В отделении интенсивной терапии пациент провел всего 17 дней. Медики удивлены скоростью его восстановления.