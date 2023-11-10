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Операція тривала 21 годину: в США вперше в світі пересадили очне яблуко

10 Листопада 2023, 11:12
Ольга Боднарчук редактор
Операція тривала 21 годину: в США вперше в світі пересадили очне яблуко
Джерело: Pexels

Чоловікові зі Сполучених Штатів Америки зробили пересадку очного яблука. Це перша в світі операція такого типу.

Аарон Джеймс у 2021 році випадково доторкнувся до проводів під напругою 7200 В. Тоді чоловік дістав травми обличчя та втратив ліве око.

Зараз дивляться

Трансплантація очного яблука

Команда із 140 фахівців провела трансплантацію очного яблука та часткову пересадку обличчя у травні цього року. Операція тривала 21 годину.

Провідний хірург та директор Програми трансплантації обличчя в Нью-Йоркському університеті Лангоне Доктор Едуардо Д. Родрігес розповідає, що вони зробили те, що раніше вважалось неможливим.

Очне яблуко пацієнтові пересаджували з використанням дорослих стовбурових клітин із мозку донора.

Стан пацієнта

Зараз Джеймс не бачить лівим оком, але медики мають надію, що в майбутньому це зміниться.

Лікар Самер Аль-Хомсі, виконавчий директор Центру трансплантації та клітинної терапії Нью-Йоркського університету в Лангоні наголосив, що це була перша спроба ввести дорослі стовбурові клітини в зоровий нерв.

У відділенні інтенсивної терапії пацієнт провів лише 17 днів. Медики здивовані швидкістю його відновлення.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Операція очі трансплантологія
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