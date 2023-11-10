Чоловікові зі Сполучених Штатів Америки зробили пересадку очного яблука. Це перша в світі операція такого типу.

Аарон Джеймс у 2021 році випадково доторкнувся до проводів під напругою 7200 В. Тоді чоловік дістав травми обличчя та втратив ліве око.

Arkansas veteran becomes world’s first eyeball transplant recipient https://t.co/M3wVOJWPqt via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) November 10, 2023

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Трансплантація очного яблука

Команда із 140 фахівців провела трансплантацію очного яблука та часткову пересадку обличчя у травні цього року. Операція тривала 21 годину.

Провідний хірург та директор Програми трансплантації обличчя в Нью-Йоркському університеті Лангоне Доктор Едуардо Д. Родрігес розповідає, що вони зробили те, що раніше вважалось неможливим.

Очне яблуко пацієнтові пересаджували з використанням дорослих стовбурових клітин із мозку донора.

Стан пацієнта

Зараз Джеймс не бачить лівим оком, але медики мають надію, що в майбутньому це зміниться.

Лікар Самер Аль-Хомсі, виконавчий директор Центру трансплантації та клітинної терапії Нью-Йоркського університету в Лангоні наголосив, що це була перша спроба ввести дорослі стовбурові клітини в зоровий нерв.

У відділенні інтенсивної терапії пацієнт провів лише 17 днів. Медики здивовані швидкістю його відновлення.