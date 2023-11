Чоловікові зі Сполучених Штатів Америки зробили пересадку очного яблука. Це перша в світі операція такого типу.

Аарон Джеймс у 2021 році випадково доторкнувся до проводів під напругою 7200 В. Тоді чоловік дістав травми обличчя та втратив ліве око.

