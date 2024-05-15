Во Львове спасли младенца, который родился с пороком диафрагмы и кистой в брюшной полости. У ребенка было затрудненное дыхание.

Диафрамальная грыжа

На 29-й неделе беременности Оксана, мама девочки, почувствовала, что с ее дочкой что-то не так.

Женщина пришла на обследование в местное медучреждение в Стрые, там у ребенка обнаружили диафрагмальную грыжу. Это врожденная патология, при которой органы брюшной полости через дефект диафрагмы перемещаются в грудное пространство.

У еще нерожденной девочки на место левого легкого переместились кишечник, желудок и левая доля печени.

Обследование во Львове

Чтобы сохранить ребенка, беременную Оксану направили во львовскую детскую больницу Святого Николая.

Во Львове врачи решили, что девочка родится, как только у нее сформируются легкие. Планировали сделать кесарево сечение.

Однако во время очередного осмотра у крохи обнаружили еще одну патологию — кисту в брюшной полости. Новообразование стремительно росло, поэтому медики уже были готовы удалять его сразу после родов.

Рождение и лечение

Елизавета родилась на 37-й неделе беременности.

Прооперировать девочку удалось только через неделю после ее рождения. Ранее ребенок был на искусственной вентиляции легких.

Хирургическое вмешательство маленькой Елизавете проводили прямо в реанимационном кювезе.

Сначала хирурги удалили кисту из брюшной полости, которая тогда уже занимала половину пространства. Медики также вернули на место внутренние органы новорожденной.

На третьем этапе операции специалисты восстановили мышечную перепонку диафрагмы. Благодаря этому, левое легкое вернулось на свое место, расправилось и наполнилось воздухом.

Елизавету выхаживали еще более трех недель, сейчас она дома вместе с семьей.

Источник: Первое ТМО Львова

Фото: Первое ТМО Львова