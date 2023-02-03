Во время обстрела города Бахмут Донецкой области были ранены двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен.

Как рассказал Йонсен, они с Трелвиком получили задачу эвакуировать нескольких пострадавших от обстрелов людей. После того, как медики приехали на указанное место, российские войска открыли по ним огонь.

— Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Затем начали работать по району, когда увидели, что мы выжили, — вспоминает волонтер.

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По его словам, несколько человек, которые были вместе с ними, погибли.

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Мать Трелвика рассказала, что у сына осколочные ранения и ожоги 30-40% тела, но внутренние органы остались невредимыми. Его вместе с Йонсеном отправили в госпиталь Днепра для лечения.

Женщина добавила, что норвежские власти готовят эвакуацию раненых на родину через Польшу.

В министерстве иностранных дел Норвегии сообщили, что им известно о ситуации, но рассказать подробности отказались.

Источник: VG

Фото: VG