Під час обстрілу міста Бахмут Донецької області були поранені двоє норвезьких волонтерів-медиків Сандер Серсвен Трелвік і Симон Йонсен.

Як розповів Йонсен, вони з Трелвіком отримали завдання евакуювати кількох постраждалих від обстрілів людей. Після того, як медики приїхали на вказане місце, російські війська відкрили по них вогонь.

– Вони двічі бомбили по одному і тому ж місцю. Потім почали працювати по району, коли побачили, що ми вижили, – згадує волонтер.

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За його словами, кілька людей, які були разом з ними, загинули.

Мати Трелвіка розповіла, що у сина осколкові поранення і опіки 30-40% тіла, але внутрішні органи залишилися неушкодженими. Його разом з Йонсеном відправили в госпіталь Дніпра для лікування.

Жінка додала, що норвезька влада готує евакуацію поранених на батьківщину через Польщу.

У міністерстві закордонних справ Норвегії повідомили, що їм відомо про ситуацію, але розповісти подробиці відмовилися.

Джерело: VG

Фото: VG