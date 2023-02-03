Під час обстрілу міста Бахмут Донецької області були поранені двоє норвезьких волонтерів-медиків Сандер Серсвен Трелвік і Симон Йонсен.
Як розповів Йонсен, вони з Трелвіком отримали завдання евакуювати кількох постраждалих від обстрілів людей. Після того, як медики приїхали на вказане місце, російські війська відкрили по них вогонь.
– Вони двічі бомбили по одному і тому ж місцю. Потім почали працювати по району, коли побачили, що ми вижили, – згадує волонтер.
За його словами, кілька людей, які були разом з ними, загинули.
Мати Трелвіка розповіла, що у сина осколкові поранення і опіки 30-40% тіла, але внутрішні органи залишилися неушкодженими. Його разом з Йонсеном відправили в госпіталь Дніпра для лікування.
Жінка додала, що норвезька влада готує евакуацію поранених на батьківщину через Польщу.
У міністерстві закордонних справ Норвегії повідомили, що їм відомо про ситуацію, але розповісти подробиці відмовилися.
Джерело: VG
Фото: VG