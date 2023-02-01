21-річний Андрій Петровський з Хмельниччини у вересні неподалік Бахмута він отримав поранення, нині активно проходить курс реабілітації та планує повернутись на війну.

24 лютого, після повномасштабного нападу РФ, хлопець вирішив взяти до рук зброю та пішов на фронт захищати рідну країну, підписавши контракт зі Збройними силами України. Андрій воював на Донецькому напрямку та разом із побратимами давав відсіч агресорові.

Одного вересневого дня поблизу Бахмута захисник потрапив під ворожий обстріл та отримав забій спинного мозку й численні вогнепальні осколкові поранення в області хребта, кінцівок тощо.

Зараз дивляться Хлопцю надали першу домедичну допомогу побратими одразу після поранення. Далі була евакуація. Лікування проходило у лікарнях Бахмута, Краматорська, Дніпра та Києва. Боєць тоді не міг ходити. Його перевели до Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни для довготривалої реабілітації. У госпіталі Андрій почав проходити реабілітаційну терапію, яка сприяла відновленню та збільшенню сили у кінцівках та суглобах. Він вже отримав гарні результати, адже може самостійно сідати та вставати і ходить за допомогою ходунків. Андрій має намір і далі боротися за власне майбутнє та відновитися, тому планує повернутися в госпіталь для продовження фізичної терапії після зняття апарату зовнішньої фіксації (АЗФ) із лівої руки. А згодом – повернутися на службу. Читайте також: Пам’ятаю, що мене розстріляли, і я впав. Як на Рівненщині рятують бійців з травмами хребта Лікарка хлопця Леся Корчик вважає, що такі як Андрій надихає своїх побратимів у боротьбі, адже він є прикладом воїна з міцним характером та бажанням рухатися далі і якого не зламають жодні негаразди. Фото: МОЗ

Джерело МОЗ

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.