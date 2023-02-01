21-летний Андрей Петровский с Хмельнитчины в сентябре недалеко от Бахмута получил ранение, сейчас активно проходит курс реабилитации и планирует вернуться на войну.

24 февраля после полномасштабного нападения РФ парень решил взять в руки оружие и пошел на фронт защищать родную страну, подписав контракт с Вооруженными силами Украины. Андрей воевал на Донецком направлении и вместе с собратьями давал отпор агрессору.

В один сентябрьский день вблизи Бахмута защитник попал под вражеский обстрел и получил ушиб спинного мозга и многочисленные огнестрельные осколочные ранения в области позвоночника, конечностей и т.д.

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Парню оказали первую помощь побратимы сразу после ранения. Дальше была эвакуация. Лечение проходило в больницах Бахмута, Краматорска, Днепра и Киева.

Боец тогда не мог ходить. Его перевели в Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны для длительной реабилитации. В госпитале Андрей начал проходить реабилитационную терапию, способствующую восстановлению и увеличению силы в конечностях и суставах. Он уже получил хорошие результаты, ведь может самостоятельно садиться и вставать и ходить с помощью ходунков.

Андрей намерен и дальше бороться за собственное будущее и восстановиться, поэтому планирует вернуться в госпиталь для продолжения физической терапии после снятия аппарата наружной фиксации (АЗФ) с левой руки. А впоследствии – вернуться на службу.

Врач парня Леся Корчик считает, что такие как Андрей вдохновляет своих побратимов в борьбе, ведь он является примером воина с крепким характером и желанием двигаться дальше и которого не сломают никакие невзгоды.