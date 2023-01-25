Первый в Украине реабилитационный центр для участников войны с травмами спинного мозга и позвоночника создают в Ровенской области. Это будет мощное медучреждение, где бойцов со сверхсложными травмами будут ставить на ноги наши реабилитологи.

Ровенский областной госпиталь для ветеранов принимает участников войны еще с 2017 года. Реабилитацию здесь бесплатно проходят защитники со всей Украины, получившие тяжелые нейротравмы.

Но с началом полномасштабного вторжения тех, кому необходима серьезная помощь, стало еще больше. Поэтому в госпитале открыли еще одно отделение спинальной травмы, на базе которого уже в скором времени заработает центр реабилитации участников войны с травмами спинного мозга – первый в Украине.

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Проект реализует Всемирная организация здравоохранения, Минздрав и областные власти Ровенщины.

— Тех 50 коек, которые имели, оказалось мало. Потому мы решили расширить центр вдвое. У нас получают лечение пациенты с черепно-мозговыми травмами, травмами позвоночника и спинного мозга из разных областей Украины, — рассказывает заместитель начальника Ровенского областного госпиталя для ветеранов войны Оксана Киричук.

Все лечение, а также физическая и психологическая реабилитация, социальная адаптация направлены на то, чтобы максимально увеличить независимость пациента от посторонней помощи, расширить объем передвижения, социализировать пациента и сделать его полноценным членом общества.

Среди пациентов — 22-летний Сергей из Харьковской области. 26 мая прошлого года под Балаклеей получил тяжелое огнестрельное ранение в шею. То, что выжил, мужчина называет чудом. Хотя практически утратил способность двигаться. Вернуть мужчину в нормальную жизнь пытаются медики реабилитационного центра.

— Это были бои за Балаклею, мы стояли недалеко от города. Там я и поймал вражескую пулю. Помню только автоматную очередь, меня расстреляли, и я упал. Не знаю, как жив остался. Пришел в себя уже в Харькове после операции, затем в Киеве и тогда направили сюда, — говорит Сергей.

Боец рассказывает, что лежал и все очень болело, ног не чувствовал совсем. А сейчас он пытается разработать пальцы рук, делает разные упражнения.

— Стараюсь. Здесь очень профессиональные и терпеливы врачи. Поэтому все у меня будет хорошо, – рассказывает участник войны Сергей.

И таких пациентов здесь сейчас немало. Каждому из них реабилитологи подбирают индивидуальный курс восстановления.

– Сказать, что это конец, нельзя, потому что жить можно полноценной жизнью и после травмы. Над этим мы здесь и работаем благодаря нашей мультидисциплинарной команде специалистов, – говорит заведующая отделением Ирина Каспришен.

Над одним пациентом работает врач физической и реабилитационной медицины, психолог, терапевт, эрготерапевт и медсестры.

– Здесь у каждого свой фронт, и мы не имеем права сдаваться. Защитники же наши не сдаются, а мы делаем все возможное, чтобы они поправились, – говорит заведующая отделением.

В госпитале работает команда специалистов ВОЗ из многих стран мира (Индия, Канада, Австралия, Великобритания, Швеция, Норвегия и другие). Иностранные реабилитологи помогают в лечении и восстановлении наших защитников и обучают украинских коллег мировым методам реабилитации последствий спинальной травмы. Хотя признают, и самим есть чему у наших поучиться.

— Мы просто восхищаемся тем, как украинские реабилитологи спасают воинов, у которых такие тяжелые травмы. Даже с минимальными техническими возможностями, но с огромным желанием помочь они творят чудеса. Мы удивлены тем, что увидели здесь за эти несколько месяцев, пока работаем в госпитале, — делится впечатлениями канадский реабилитолог Андрей Красиков.

Благодаря сотрудничеству Всемирной организации здоровья, нашего профильного Министерства и областной власти здесь установили сверхсовременное оборудование, которого пока нет ни у одного государственного реабилитационного центра в Украине. Это некий роботизированный “реабилитолог”. На одном из этапов оборудование в форме компьютерной игры помогает восстанавливать пациенту способность двигать ногами или руками.

– Это учреждение определено как национальный центр реабилитации спинальных травм. И вся помощь, которая сейчас здесь предоставляется, направлена на увеличение возможностей этого учреждения на внедрение здесь самых современных технологий, которые реализуются в мире по оказанию реабилитационной помощи пациентам с травмами спинного мозга, — говорит врач физической и реабилитационной медицины, технический офицер по реабилитации украинского бюро ВОЗ Владимир Голик.

По словам эксперта, у нас сейчас есть уникальная возможность внедрять в Украине, начиная с этого центра, современные мировые подходы и технологии. Нет смысла в каждой области организовывать высокоспециализированную помощь при травмах спинного мозга, потому что она нуждается в специальных навыках, оборудовании, обучении специалистов.

— Чтобы не распыляли наши усилия, мы сначала сконцентрируем их на этом центре, а затем масштабируем проект, — говорит Владимир Голик.

Впоследствии такие центры планируют открыть еще в четырех областях Украины. Все лечение и реабилитация для участников войны здесь бесплатны.

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