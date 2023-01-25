Перший в Україні реабілітаційний центр для учасників війни з травмами спинного мозку та хребта створюють на Рівненщині. Це буде потужний медзаклад, де бійців з надскладними травмами ставитимуть на ноги наші реабілітологи.

Рівненський обласний госпіталь для ветеранів приймає учасників війни ще з 2017 року. Реабілітацію тут безкоштовно проходять захисники з усієї України, які отримали тяжкі нейротравми.

Та з початком повномасштабного вторгнення тих, кому необхідна серйозна допомога, стало ще більше. Тому в госпіталі відкрили ще одне відділення спінальної травми, на базі якого вже невдовзі запрацює центр реабілітації учасників війни з травмами спинного мозку – перший в Україні.

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Проєкт реалізує Всесвітня організація охорони здоров’я, МОЗ та обласна влада Рівненщини.

– Тих 50 ліжок, які мали, виявилося замало. Тому ми вирішили розширити центр вдвічі. У нас отримують лікування пацієнти, які мають черепно-мозкові травми, травми хребта та спинного мозку з різних областей України, – розповідає заступниця начальника Рівненського обласного госпіталю для ветеранів війни Оксана Киричук.

Все лікування, а також фізична та психологічна реабілітація, соціальна адаптація спрямовані на те, щоб максимально збільшити незалежність пацієнта від сторонньої допомоги, розширити можливість пересування, соціалізувати пацієнта і зробити його повноцінним членом нашого суспільства.

Серед пацієнтів – 22-річний Сергій з Харківщини. 26 травня минулого року під Балаклією отримав тяжке вогнепальне поранення в шию. Те, що вижив, чоловік називає дивом. Хоча практично втратив здатність рухатися. Повернути чоловіка до нормального життя намагаються медики реабілітаційного центру.

– Це були бої за Балаклію, ми стояли неподалік міста. Там я й вхопив ворожу кулю. Пам’ятаю лишень чергу з автомата, мене розстріляли, і я впав. Не знаю, як живий залишився. Отямився вже в Харкові після операції, потім Київ і тоді направили сюди, – каже Сергій.

Боєць розповідає, що лежав і дуже все боліло, ніг не відчував зовсім. А зараз він намагається розробити пальці рук, робить різні вправи.

– Стараюся. Тут дуже професійні та терплячі лікарі. Тому все у мене буде добре, – розповідає учасник війни Сергій.

І таких пацієнтів тут нині чимало. Кожному з них реабілітологи підбирають індивідуальний курс відновлення.

– Сказати, що це кінець, не можна, тому що жити можна повноцінним життям і після травми. Над цим ми тут і працюємо завдяки нашій мультидисциплінарній команді фахівців, – каже завідувачка відділення Ірина Каспришен.

Над одним пацієнтом працює лікар фізичної та реабілітаційної медицини, психолог, фізичний терапевт, ерготерапевт та медсестри.

– Тут в кожного свій фронт, і ми не маємо права здаватися. Захисники ж наші не здаються, а ми робимо все можливе, щоб вони одужали, – каже завідувачка відділення.

В госпіталі працює команда фахівців ВООЗ з багатьох країн світу (Індія, Канада, Австралія, Британія, Швеція, Норвегія та інші). Іноземні реабілітологи допомагають у лікуванні та відновленні наших захисників та навчають українських колег світовим методам реабілітації наслідків спінальної травми. Хоча й визнають, й самі мають чого у наших повчитися.

– Ми просто захоплюємося тим, як українські реабілітологи рятують воїнів, які мають такі тяжкі травми. Навіть з мінімальними технічними можливостями, але з величезним бажанням допомогти вони роблять дива. Ми вражені тим, що побачили тут за цих декілька місяців, поки працюємо у госпіталі, – ділиться враженнями канадський реабілітолог Андрєй Красіков.

Завдяки співпраці Всесвітньої організації здоров’я, нашого профільного Міністерства та обласної влади тут встановили надсучасне обладнання, якого поки не має жоден державний реабілітаційний центр в Україні. Це такий собі роботизований “реабілітолог”. На одному з етапів обладнання у формі комп’ютерної гри допомагає відновлювати пацієнту здатність рухати ногами чи руками.

– Цей заклад визначений як національний центр реабілітації спінальних травм. І уся допомога, яка зараз тут надається, скерована на збільшення можливостей цього закладу на запровадження тут найсучасніших технологій, які реалізуються у світі щодо надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з травмами спинного мозку, – каже лікар фізичної та реабілітаційної медицини, технічний офіцер з питань реабілітації українського бюро ВООЗ Володимир Голик.

За словами експерта, у нас зараз є унікальна можливість запроваджувати в Україні, починаючи з цього центру, сучасні світові підходи й технології. Немає сенсу в кожній області організовувати високоспеціалізовану допомогу при травмах спинного мозку, бо вона потребує спеціальних навичок, обладнання, навчання фахівців.

– Щоб не розпорошували наші зусилля, ми спочатку сконцентруємо їх на цьому центрі, а тоді масштабуємо проєкт, – каже Володимир Голик.

Згодом такі центри планують відкрити ще у чотирьох областях України. Усе лікування та реабілітація для учасників війни тут безкоштовні.

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