В Ужгороде врачи проводят уникальные операции на костях нашим тяжелораненым военным. Собирают их буквально по частям, наращивают и удлиняют. Это невероятная работа и сложное поэтапное лечение, которое длится от нескольких месяцев до полугода, но возвращает украинским героям подвижность. Все операции бесплатны. Но главное – каждая из них успешна.

Ужгородские медики не ампутировали воинам ни одной поврежденной на поле боя конечности. Спасли каждую растерзанную руку и ногу.

Настоящие ангелы в белых халатах – так раненые бойцы называют своих спасителей. В отделении ортопедии и травматологии Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы пять хирургов и множество интернов.

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Потому отделение является базой для медицинского факультета Ужгородского национального университета. Возглавляет отделение ортопед-травматолог Михаил Василинец. Он — кандидат медицинских наук, высококлассный хирург, ездящий оперировать в Польшу и Австрию. Он и рассказал Фактам ICTV о лечении наших бойцов.

С начала полномасштабной войны здесь провели уже сотни непростых операций. Сколько разорванных военных спасли, не разглашают. Только говорят: одновременно в отделении лечат более 30 защитников. Ежедневно проводят более 10 операций.

⁃ Все раненые бойцы поступают к нам в тяжелом состоянии, но не соматическом, а ортопедическом, травматологическом. Перед этим их уже лечили во многих медучреждениях. Обычно к нам переводят их из Львовского или Мукачевского военного госпиталя, — говорит Михаил Василинец.

У них многообломочные, огнестрельные или миновзрывные травмы. У многих пациентов имеются повреждения сегментов нижних конечностей, таза или верхних конечностей. Это самая тяжелая категория пациентов. Потому что у многих есть какая-то сформированная инфекция.

– Они попадают к нам через месяц после ранения. Довольно часто есть проблема с дефектом мягких тканей. И мы сначала заживляем мягкие ткани и ликвидируем инфекции. Только потом, через месяц-два переходим, собственно, к лечению кости. Это сложное этапное лечение, — объясняет врач.

Огнестрельные ранения и сложные поражения костей – это вызов для ортопеда-травматолога. Потому что тяжело травмированных бойцов много. В эту больницу их привозят дважды в неделю эвакуационными поездами. Бывает, что у одного героя повреждены одновременно несколько костей. Поэтому одному человеку за несколько месяцев здесь могут делать даже по 12-15 ювелирных оперативных вмешательств.

⁃ У нас неплохие результаты. Мы не ампутировали ни одной конечности. Они все спасены, – скромно говорит врач.

Вернуть защитников к нормальной жизни помогают импланты. В больнице их хватает.

⁃ С начала полномасштабной войны мы работаем с благотворителями. Очень большую помощь нам оказывает Ужгородский городской совет. На благотворительном аукционе, организованном руководством города, было собрано 700 тысяч гривен. Все эти деньги пошли на обеспечение военных имплантами, — рассказывает директор Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы Олег Голуб.

Сейчас эта больница – одна из трех в Украине, которая стала участницей пилотного благотворительного проекта, реализуемого Министерством здравоохранения Украины. Качественные импланты для остеосинтеза зарубежного производства смогут бесплатно получить более полутора тысяч пострадавших на войне защитников. Больница в Ужгороде первую партию титановых имплантов уже получила.

⁃ У нас есть гидромодулярные гвозди, которые ставим в закрытую большую берцовую кость. Есть много пластин для лечения диафизарных переломов. Винты, стержни и шприцы. Словом, есть все необходимое, чтобы лечить переломы костей, – говорит Михаил Василинец.

Невероятных историй спасения в больнице немало. Военный с позывным Рус на передовой у Бахмута попал под минометный обстрел. Получил тяжелые ранения и чуть не потерял ногу.

⁃ Мы были на позиции, был минометный обстрел. Так и получил осколочное ранение. Пострадала рука, нога, другая нога, — показывает на истерзанное тело боец.

На его правой ноге нет 12 см кости. Героя лечили во многих медучреждениях страны. В Ужгороде провели пять операций. И он становится на ногу. Ему еще тяжело, потому что нужно нарастить кость.

На его ноге аппарат Елизарова. Каждый день подкручивает на нем гайки по миллиметру, чтобы кость восстановилась. На лечение уйдут месяцы. Впереди еще операции. А потом – долгая реабилитация. Но он уверен, что кость восстановится и он будет бегать.

⁃ Самое сложное – утром разогнуть ногу, поскольку немеют мышцы. Где-то полчаса уходит на зарядку. Размять надо, разогнуть. А потом потихоньку встаю и хожу, – говорит военный.

Вместе с ним в палате на соседней кровати – боец с позывным Беркут. Он харьковчанин, водитель автобуса. Утром 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения, голыми руками пошел останавливать оккупантов. Прошел Луганщину, Донецкую область и родную Харьковщину. Получил контузию и травму ноги. Почти 11 месяцев не видел свою 9-летнюю дочь. Но домой не рвется – а снова в бой.

⁃ Утром 24 февраля я пошел не на работу, а на объездную Харькова. Встречал колонны оккупантов. Потому что дома семьи, дома жены и дети. А как по-другому? Я постоянно думаю о побратимах. Хочу к ним. Выздоровею и уеду. Правда, еще не знаю, что скажут врачи. Но я хочу дальше защищать страну. Нам таких соседей здесь не нужно, – убежденно говорит военный.

Война оставляет следы на телах наших героев. Травматологи и ортопеды ставят их на ноги. В этой ужгородской больнице планируется создать еще и реабилитационное отделение. Чтобы был полный цикл лечения и пострадавшие от вражеского оружия бойцы могли вернуться к полноценной жизни. Почти все раненные, которых врачи спасли от ампутации, мечтают вернуться на фронт, чтобы победить ненавистного врага.

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