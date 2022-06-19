Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что устранила различие между эндемичными и неэндемичными странами в своих данных по оспе обезьян, чтобы лучше унифицировать реакцию на вирус.

Женевское агентство здравоохранения ООН должно 23 июня провести экстренное совещание, чтобы определить, следует ли классифицировать глобальную вспышку оспы обезьян, как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Это обозначение является наивысшей степенью тревоги, которую агентство ООН может поднять.

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Сообщается, что большинство подтвержденных случаев (84%) приходится на европейский регион, за которым следуют Америка, Африка, регион Восточного Средиземноморья и регион Западной части Тихого океана.

ВОЗ считает, что фактическое число случаев, вероятно, выше.

До последних нескольких месяцев оспа обезьян, как правило, ограничивалась Западной и Центральной Африкой, но теперь она присутствует на нескольких континентах.

— Мы стираем различие между эндемичными и неэндемичными странами, сообщая о странах в общем потоке информации, чтобы отразить необходимые единые ответные меры, -ворится в сообщении ВОЗ.

В период с 1 января по 15 июня ВОЗ сообщила о 2 103 подтвержденных случаях, одном вероятном случае и одной смерти в 42 странах.

Начальные симптомы оспы обезьян включают высокую температуру , увеличение лимфатических узлов и сыпь, похожую на волдыри и напоминающую ветрянку.