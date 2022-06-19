Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що усунула відмінність між ендемічними та неендемічними країнами у своїх даних щодо віспи мавп, щоб краще уніфікувати реакцію на вірус.

Женевське Агентство охорони здоров‘я ООН має 23 червня провести екстрену нараду, щоб визначити, чи слід класифікувати глобальний спалах віспи мавп, як надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

Це позначення є найвищим ступенем тривоги, який агентство ООН може підняти.

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Повідомляється, що більшість підтверджених випадків (84%) припадає на європейський регіон, за яким слідують Америка, Африка, Регіон Східного Середземномор’я й регіон Західної частини Тихого океану.

ВООЗ вважає, що фактичне число випадків, ймовірно, вище.

До останніх декількох місяців віспа мавп, як правило, обмежувалася Західною і Центральною Африкою, але тепер вона присутня на декількох континентах.

– Ми стираємо відмінність між ендемічними і неендемічними країнами, повідомляючи про країни в загальному потоці інформації, щоб відобразити необхідні єдині відповідні заходи, – йдеться в повідомленні ВООЗ.

У період з 1 січня по 15 червня ВООЗ повідомила про 2 103 підтверджені випадки, один ймовірний випадок й одну смерть у 42 країнах.

Початкові симптоми віспи мавп включають високу температуру, збільшення лімфатичних вузлів й висип, схожий на пухирі і такий, що нагадує вітрянку.