Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова пытаются вернуть подвижность конечностей 69-летней женщине. Ее парализовал осколок снаряда, который попал в позвоночник. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Спасаясь от войны, Валентина вместе с дочерью, двумя внучками и зятем переехала из Славянска в Днепропетровскую область. Поселилась семья в поселке под Никополем. 22 октября начался массивный обстрел, — пишет Сергей Рыженко.

По его словам, женщина получила осколочное ранение в позвоночник, когда забегала в дом, чтобы укрыться от обстрела. В итоге — отказали руки и ноги.

Пациентка была доставлена в реанимацию клиники Мечникова в бессознательном состоянии.

— Первым, что она услышала, когда пришла в себя, был голос врача, который говорил, что она будет жить, — сообщает Сергей Рыженко.

По его словам, большой осколок от снаряда застрял в позвоночном канале, практически лишив пациентку шансов на подвижность рук и ног. Однако через несколько дней после оперативных вмешательств в руках появились силы, но ноги пока не работают.

Нейрохирург клиники Юрий Кирпа с командой реаниматологов делает все возможное, чтобы вернуть Валентину Михайловну к активной жизни. Впереди еще не одна операция и длительный период восстановления, отмечает Сергей Рыженко.

На фото хирурги больницы Мечникова спасают пациента после обстрела Днепра 25 октября, когда вражеский снаряд попал в АЗС.

