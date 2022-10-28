Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова намагаються повернути рухливість кінцівок 69-річній жінці. Її паралізував осколок снаряда, який влучив у хребет. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів керівник клініки Сергій Риженко.

– Рятуючись від війни, Валентина разом з дочкою, двома онуками і зятем переїхала зі Слов’янська в Дніпропетровську область. Оселилися в селищі під Нікополем. 22 жовтня почався масивний обстріл, – пише Сергій Риженко.

За його словами, жінка дістала осколкове поранення хребта, коли забігала в будинок, щоб сховатися від обстрілу. У підсумку – відмовили руки і ноги.

Пацієнтку привезли в реанімацію клініки Мечникова в непритомному стані.

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– Перше, що вона почула, коли прийшла до тями, був голос лікаря, який говорив, що вона буде жити, – повідомляє Сергій Риженко.

За його словами, великий осколок від снаряда застряг у хребетному каналі, практично позбавивши пацієнтку шансів на рухливість рук і ніг. Однак через кілька днів після оперативних втручань в руках з’явилися сили, але ноги поки що не працюють.

Нейрохірург клініки Юрій Кирпа з командою реаніматологів робить все можливе, щоб повернути Валентину Михайлівну до активного життя. Попереду ще не одна операція і тривалий період відновлення, зазначає Сергій Риженко.

На фото хірурги лікарні Мечникова рятують пацієнта після обстрілу Дніпра 25 жовтня, коли ворожий снаряд влучив у АЗС.

Джерело: Сергій Риженко