Как заявили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) вирус обезьяньей оспы, вспышка которого наблюдается в стране в настоящее время, преимущественно распространяется среди геев и бисексуальных мужчин.

По состоянию на вечер понедельника, 18 июля, органами здравоохранения США зафиксировано 1 972 вероятных или подтвержденных случая оспы обезьян.

По данным CDC, на данный момент риск оспы обезьян низок, но эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что можно и нужно себя защитить, особенно если вы находитесь в группе людей с повышенным риском.

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В этот пул, по словам экспертов CDC, входят мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, особенно те, у кого было несколько сексуальных партнеров за последние две недели в районах с известными случаями оспы обезьян.

Напомним, что симптомы обезьяньей оспы обычно появляются в течение трех недель после инфицирования и держатся от двух до четырех недель.

Вирус обычно вызывает сыпь с поражениями, которые могут быть чрезвычайно болезненными.

Больной обезьяньей оспой может передать вирус другим в любой момент, пока его сыпь не заживет, струпья не отпадут и на пораженном участке не появится свежий слой кожи.

Вирус передается в основном через тесный физический контакт, но он также может распространяться при прикосновении к таким предметам, как простыни или полотенца, которыми мог пользоваться кто-то с обезьяньей оспой, а также через тесные взаимодействия лицом к лицу, например, при поцелуе.