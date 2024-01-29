Укрпочта готовится к запуску программы Доступные лекарства, направленной на решение проблемы наличия медикаментов даже в отдаленных регионах страны. Об этом сообщила глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак.

Как и где будет работать Укрпочта

Укрпочта уже начала подготовительные мероприятия, включая набор фармацевтов и взаимодействие с электронной системой здравоохранения. Это позволит поднять уровень отпуска лекарств по электронным рецептам именно в сельских районах.

Ведь только 16% аптек, которые находятся в небольших городках и поселках, работают по программе Доступные лекарства. Поэтому люди с электронными рецептами не имеют возможности получить лекарства бесплатно и покупают их за свой счет.

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— Для нас важно, чтобы люди знали о программе Доступные лекарства и были на связи со своими семейными врачами, которые выписывают е-рецепты, — подчеркнула Гусак.

Она также отметила, что Укрпочта будет работать в новом режиме во второй половине текущего года.

Источник: НСЗУ