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Особенно важно для сел и городков: с 2024 года Укрпочта будет сотрудничать с программой Доступные лекарства

29 января 2024, 19:22
Марина Мелехова редактор
багато пігулок
Источник: Pixabay

Укрпочта готовится к запуску программы Доступные лекарства, направленной на решение проблемы наличия медикаментов даже в отдаленных регионах страны. Об этом сообщила глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак.

Как и где будет работать Укрпочта

Укрпочта уже начала подготовительные мероприятия, включая набор фармацевтов и взаимодействие с электронной системой здравоохранения. Это позволит поднять уровень отпуска лекарств по электронным рецептам именно в сельских районах.

Ведь только 16% аптек, которые находятся в небольших городках и поселках, работают по программе Доступные лекарства. Поэтому люди с электронными рецептами не имеют возможности получить лекарства бесплатно и покупают их за свой счет.

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— Для нас важно, чтобы люди знали о программе Доступные лекарства и были на связи со своими семейными врачами, которые выписывают е-рецепты, — подчеркнула Гусак.

Она также отметила, что Укрпочта будет работать в новом режиме во второй половине текущего года.

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Источник: НСЗУ

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Доступні ліки медична допомога НСЗУ
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