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Особливо важливо для сел і містечок: з 2024 року Укрпошта співпрацюватиме з програмою Доступні ліки

29 Січня 2024, 19:22
Марина Мелехова редактор
багато пігулок
Джерело: Pixabay

Укрпошта готується до запуску програми Доступні ліки, спрямованої на вирішення проблеми наявності медикаментів навіть у віддалених регіонах країни. Про це повідомила голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

Як і де працюватиме Укрпошта

Укрпошта вже почала підготовчі заходи, включаючи набір фармацевтів та взаємодію з електронною системою охорони здоров’я. Це дозволить підняти рівень відпуску ліків за електронними рецептами саме у сільських районах.

Адже лише 16% аптек, які знаходяться у невеликих містечках і селищах, працюють за програмою Доступні ліки. Через це люди з електронними рецептами не мають можливості  отримати ліки безкоштовно і купують їх власним коштом.

Зараз дивляться

— Для нас важливо, щоб люди знали про програму Доступні ліки і були на зв’язку зі своїми сімейними лікарями, які виписують е-рецепти,  — підкреслила Гусак.

Вона також зазначила, що Укрпошта працюватиме у новому режимі з другої половини поточного року.

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Джерело: НСЗУ

Теги
Доступні ліки медична допомога НСЗУ
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