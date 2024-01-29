Укрпошта готується до запуску програми Доступні ліки, спрямованої на вирішення проблеми наявності медикаментів навіть у віддалених регіонах країни. Про це повідомила голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

Як і де працюватиме Укрпошта

Укрпошта вже почала підготовчі заходи, включаючи набір фармацевтів та взаємодію з електронною системою охорони здоров’я. Це дозволить підняти рівень відпуску ліків за електронними рецептами саме у сільських районах.

Адже лише 16% аптек, які знаходяться у невеликих містечках і селищах, працюють за програмою Доступні ліки. Через це люди з електронними рецептами не мають можливості отримати ліки безкоштовно і купують їх власним коштом.

Зараз дивляться

— Для нас важливо, щоб люди знали про програму Доступні ліки і були на зв’язку зі своїми сімейними лікарями, які виписують е-рецепти, — підкреслила Гусак.

Вона також зазначила, що Укрпошта працюватиме у новому режимі з другої половини поточного року.

Джерело: НСЗУ