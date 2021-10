Пандемия коронавируса продемонстрировала, что Украине нужно развивать собственную науку и медицину, чтобы не полагаться на другие страны.

Такое мнение во время второго дня Киевского международного экономического форума Welcome to the Health-care revolution озвучил президент фармацевтической компании Biopharma Константин Ефименко.

– Блага распределены неравномерно и Украина получила вакцины последней. Представитель UNICEF в Украине снова уверяет, что нам нет смысла развивать собственную индустрию и готовить производство вакцин, если есть свободных 30 млн доз вакцин, которые нам завезут. Но мы видим, что нам следует полагаться на себя, – отметил Константин Ефименко.

Вместе с тем, президент фармацевтической компании отметил темпы развития науки, за которым сейчас наблюдает человечество.

– Определенные вещи ускоряются не на год, не на пять, а на 15. Мы получили препараты Pfizer и Moderna. Это не традиционные вакцины на убитых вирусах, а новые – на матричных РНК. Над этим человечество работало три десятка лет, но сейчас произошло первое применение вакцин с матричной РНК на людях, – констатирует Константин Ефименко.

Отметил представитель фармкомпании и вакцины типа аденовирусного вектора AstraZeneca и Johnson & Johnson, поскольку такие препараты не имели широкого применения ранее.

– То есть доклинические и клинические испытания, которые длятся 10-15 лет, завершились буквально за полгода. И мы видим, что FDA и EMA закрыли глаза на это и выпустили их. И в этом мы видим положительные моменты, ведь это может открыть новые технологии для изготовления вакцин, – отмечает президент фармкомпании.

Модератор форума, редактор международного отдела журнала The Economist Роберт Гест соглашается с тем, что пандемия коронавируса ускорила научные разработки.

В частности, отмечает, что ВОЗ на днях рекомендовала к широкому применению первую вакцину от малярии, разработка которой длилась 30 лет.

Руководитель отдела эффективности систем здравоохранения в Генеральном департаменте по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии Майя Мэтьюс считает, что Covid-19 “подсветил” слабые места медицины, например, нехватку квалифицированных специалистов.

– Во многих странах из-за этого не было возможности быстро мобилизовать нужное количество медицинских работников. Кадры – негибкие и недоступные все время. Пандемия показала важность общественного здоровья – важность систем диагностирования, отслеживание диагнозов и постоянного контроля своего здоровья. Это все требует больших инвестиций, – сказала Майя Мэтьюс.

Исполнительный директор по обслуживанию пациентов в сфере сердечно-сосудистых, почечных и метаболических заболеваний в Novartis Томас Хэч предложил применять вариант “мягкого давления” к тем гражданам, которые скептически относятся к вакцинации.

По его убеждению, в этом может помочь требование пройти вакцинацию или иметь ПЦР-тест для посещения общественных мест, например, ресторанов. Поскольку в этом случае речь идет не только о безопасности конкретного человека, но и о безопасности тех, кто его окружает.