Министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла в пятницу 17 декабря заявил, что вакцины и перенесенный ранее Covid-19 могут предотвратить заболевание коронавирусом, вызванное вариантом Омикрон. В настоящее время в стране заявлено о четвертой волне коронавируса.

Правительство ЮАР отмечает, что Омикрон вызывает менее серьезные заболевания, чем предыдущие варианты Covid-19. Однако ученые утверждают, что еще рано делать подобные выводы.

— Мы считаем, что это не обязательно просто потому, что Омикрон менее опасен, но охват вакцинацией и естественный иммунитет людей, уже контактировавших с вирусом, также усиливают защиту. Вот почему мы наблюдаем легкое течение болезни, – сказал Фахла.

В Южной Африке от Covid-19 вакцинировано 44% всего взрослого населения по меньшей мере одной дозой. Такой показатель больше, чем во многих африканских странах, но гораздо меньше целевого показателя, который запланировало правительство страны до конца года. Однако среди людей старше 50 лет уровень охвата вакцинацией превышает 60%.

Минздрав Польши сообщает, что подтверждает второй случай штамма коронавируса Омикрон в стране. Заболела 3-летняя девочка, проживающая в Варшаве.