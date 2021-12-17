Міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фахла у п’ятницю 17 грудня заявив, що вакцини та перенесений раніше Covid-19 можуть попередити захворювання на коронавірус, викликане варіантом Омікрон. Наразі в країні заявлено про четверту хвилю коронавірусу.

Уряд ПАР зазначає, що Омікрон викликає менш серйозні захворювання, ніж попередні варіанти Covid-19. Проте науковці стверджують, що ще рано робити подібні висновки.

– Ми вважаємо, що це не обов’язково просто тому, що Омікрон менш небезпечний, але охоплення вакцинацією та природний імунітет людей, які вже контактували з вірусом, також посилюють захист. Ось чому ми спостерігаємо легкий перебіг хвороби, – сказав Фахла.

У Південній Африці від Covid-19 вакциновано 44% всього дорослого населення принаймні однією дозою. Такий показник є більшим, ніж у багатьох африканських країнах, але набагато менший за цільовий показник, який запланував уряд країни до кінця року. Проте серед людей старше за 50 років рівень охоплення вакцинацією перевищує 60%.

МОЗ Польщі повідомляє, що підтверджує другий випадок штаму коронавірусу Омікрон у країні. Захворіла 3-річна дівчинка, яка мешкає у Варшаві.