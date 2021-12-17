На следующий день после первого случая заражения штаммом Омикрон в Польше зафиксирован второй случай. Штамм Омикрон обнаружен у 3-летней девочки.

Минздрав Польши сообщает, что подтверждает второй случай штамма коронавируса Омикрон в стране. Заболела 3-летняя девочка, проживающая в Варшаве.

– 14 декабря был получен положительный результат ПЦР-теста. Позже образец был секвенирован в лаборатории в Катовице, — говорится в сообщении ведомства.

Подробностей пока нет. Проводится эпидемиологическое расследование.

Медицинские эксперты из Южной Африки, где впервые был выявлен новый вариант коронавируса Омикрон, в ходе наблюдений за клинической картиной протекания инфекции выделили пять наиболее характерных для этого штамма признаков.

Источник: пресс-служба Минздрава Польши в Twitter