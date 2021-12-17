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Медичні експерти з Південної Африки, де вперше був виявлений новий варіант коронавірусу Омікрон, в ході спостережень за клінічною картиною протікання інфекції виділили п’ять найбільш характерних для цього штаму ознак.