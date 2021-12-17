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Другий випадок Омікрону в Польщі: захворіла трирічна дівчинка

17 Грудня 2021, 14:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Наступного дня після першого випадку зараження штамом Омікрон у Польщі зафіксовано другий випадок. Штам Омікрон виявлений у 3-річної дівчинки.

МОЗ Польщі повідомляє, що має підтвердження другого випадку штаму коронавірусу Омікрон в країні. Захворіла 3-річна дівчинка, яка мешкає у Варшаві.

 – 14 грудня було отримано позитивний результат ПЛР-тесту. Пізніше зразок був секвенований у лабораторії в Катовіце, – йдеться у повідомленні відомства.

Подробиць поки що немає. Проводиться епідеміологічне розслідування.

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Медичні експерти з Південної Африки, де вперше був виявлений новий варіант коронавірусу Омікрон, в ході спостережень за клінічною картиною протікання інфекції виділили п’ять найбільш характерних для цього штаму ознак.

Джерело: прес-служба МОЗ Польщі у Twitter

Теги
Коронавирус Covid-19
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