На минувшей неделе во Львовской области зафиксировано превышение эпидемического порога на 65,8%, от осложнений, вызванных гриппом и Covid-19, умерли три человека. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации.

Статистика

— В области за минувшую неделю зарегистрировали 17 699 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая Covid-19, выше на 65,8% эпидемического порога 43,4, — говорится в сообщении.

Летальные исходы

Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко проинформировала, что в области за неделю зарегистрировали один летальный случай, вызванный вирусом гриппа А: умер мужчина в возрасте 65 лет.

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Также, по словам руководителя Центра, 150 человек заболели тяжелой формой Covid-19. Специалисты зарегистрировали два летальных исхода среди лиц в возрасте 56 и 60 лет, они не были вакцинированы.

На стационарном лечении по поводу Covid-19 находился 31 пациент, по поводу гриппа и ОРВИ — двое, добавила Наталья Иванченко.

Источник: Львовская ОВА