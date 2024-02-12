Минулого тижня у Львівській області зафіксовано перевищення епідемічного порогу на 65,8%, від ускладнень, спричинених грипом та Covid-19, померли троє людей. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Статистика

– В області за минулий тиждень зареєстрували 17 699 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно з Covid-19, вищий на 65,8% за епідемічний поріг 43,4, – ідеться в повідомленні.

Летальні випадки

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко поінформувала, що в області за тиждень зареєстрували один летальний випадок, спричинений вірусом грипу А: помер чоловік віком 65 років.

Зараз дивляться

Також, за словами керівника Центру, 150 осіб захворіли на важку форму Covid-19. Фахівці зареєстрували два летальні випадки серед осіб віком 56 і 60 років, вони не були вакциновані.

На стаціонарному лікуванні з приводу Covid-19 перебував 31 пацієнт, з приводу грипу та ГРВІ – двоє, додала Наталія Іванченко.

Джерело: Львівська ОВА