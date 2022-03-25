С начала войны в Киеве работает Первый добровольческий медицинский госпиталь, в котором 15 бригад скорой помощи.
Именно они вывозят из пригородов столицы и других мест области раненых.
Бригада из трех человек – Кисель, Лимфа и Корсо – едет в Ирпень.
Раньше проезжали до самой переправы и там забирали раненых, но сейчас туда не пропускают — постоянные обстрелы.
Между прочим, именно они эвакуировали из-под пуль корреспондента из США Хуана Аредондо. Его друга, журналиста Тайм Брента Рено, российские военные застрелили.
— Ранения встречаются разные: как пулевые, так и осколочные. В зависимости от того, какие идут бои. Если бьет артиллерия – то вывозим осколочные, – рассказали медики.
Врачи уже на слух отличают вид оружия, из которого стреляют российские оккупанты.
— Вот — Грады. А это – миномет. Это наши уже, – объясняет Корсо.
Корсо, врач добровольческого госпиталя, приехал сюда из Испании, где живет уже 25 лет.
Как началась война – нашел себе замену на работе, простился с семьей и уже через два дня дежурил на позиции.
Когда-то он был медиком во французском легионе – там работают высококвалифицированные пехотинцы, так что о помощи раненым знает больше всех.
Кисель и Лимфа в составе добровольческой бригады скорой отработали 8 лет войны на Востоке Украины.
Таких, как эта бригада, только в Киеве, в добровольческом госпитале, сейчас работает еще 14. У них уже около 30 медиков, и есть готовность расширяться. Все зависит от количества машин скорой помощи.
– За семь лет в АТО\ООС мы досчитали до 56 тыс. пациентов, потом плюнули, – говорят добровольцы.
Между дежурствами, если нет воздушной тревоги, медики спят на базе госпиталя.
Недавно им подарили матрасы, а сначала прямо на полу спали.
За несколько недель, что длится война, только Кисель, Лимфа и Корса эвакуировали почти тысячу раненых. Мирные или военные – неважно. Помогали всем, кому помощь нужна.