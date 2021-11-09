Именно при пересечении украинцами границы правоохранители чаще всего выявляют фальшивые свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом во время брифинга представителям СМИ сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, только за неделю в аэропортах Борисполь и Жуляны было раскрыто соответственно 48 и 6 попыток сесть на международный рейс с помощью поддельного Covid-сертификата.

Как выяснилось, нередки случаи обнаружения и фальшивых экспресс-тестов на Covid-19. В качестве примера Игорь Клименко привел результаты проверки касс по продаже билетов на автовокзале в Мукачево, где вместе с проездным документом можно было за 350 грн. приобрести и тест на антиген.

В ходе расследования этого эпизода выяснилось, что в преступной цепочке были задействованы врачи медицинских учреждений Закарпатья. Следствие по этому делу еще не закончено.

По словам главы Нацполиции, сотрудники ведомства работают в усиленном режиме. Каждый день на проверочные рейды выходят 2 700 полицейских. Всего в этом направлении работы полиции задействовано примерно 14 тыс. человек.

За время работы рейдовых групп выявлено 400 фактов отсутствия сертификатов о вакцинации. О чем и были составлены соответствующие административные протоколы.

Что же касается фальшивых Covid-сертификатов, то только за минувшую неделю полицией открыто по данным фактам 118 производств.