Саме при перетині українцями кордону правоохоронці найчастіше виявляють фальшиві свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Про це під час брифінгу представникам ЗМІ повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, тільки за тиждень в аеропортах Бориспіль і Жуляни було розкрито відповідно 48 і 6 спроб сісти на міжнародний рейс за допомогою підробленого Covid-сертифіката.

Як з’ясувалося, нерідко виявляють і фальшиві експрес-тести на Covid-19. Як приклад Ігор Клименко навів результати перевірки кас із продажу квитків на автовокзалі в Мукачеві, де разом із проїзним документом можна було за 350 грн. придбати і тест на антиген.

В ході розслідування цього епізоду з’ясувалося, що в злочинному ланцюжку були задіяні лікарі медичних установ Закарпаття. Слідство у цій справі ще не закінчене.

За словами глави Нацполіції, співробітники відомства працюють у посиленому режимі. Щодня на перевіркові рейди виходять 2 700 поліцейських. Разом у цьому напрямку роботи поліції задіяно приблизно 14 тис. осіб.

За час роботи рейдових груп виявлено 400 фактів відсутності сертифікатів про вакцинацію. Про що і були складені відповідні адміністративні протоколи.

Що ж стосується фальшивих Covid-сертифікатів, то тільки за минулий тиждень поліцією відкрито за цими фактами 118 проваджень.