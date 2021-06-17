У людей, переболевших коронавирусом, повышается риск инсульта.

Об этом во время круглого стола Проблемы и перспективы постковидной реабилитации в Украине от экспертов-практиков 17 июня 2021 года рассказал врач-физиотерапевт Вадим Керестей.

— Многие пациенты, переболевшие коронавирусом, имеют острые нарушения мозгового кровообращения. У большинства пациентов были гипоксические явления или тромбоз, — отметил Вадим Керестей.

По его словам, это значительно повышает риск заболеть инсультом.

Инсульт после коронавируса

О том, что увеличивается риск инсульта после перенесения коронавируса, говорят не только украинские врачи-практики, но и британские ученые.

Исследователи из Оксфордского университета опубликовали исследование, где доказывают этот тезис. Также тем, кто переболел, грозят психические расстройства.

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