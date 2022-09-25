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После российского плена: состояние здоровья освобожденных украинских пограничников тяжелое

25 сентября 2022, 16:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
полон
Источник: Depositphotos

Физическое и психологическое состояние освобожденных из российских застенков путем обмена украинских пограничников крайне тяжелое.

Об этом сообщили сотрудники Госпогранслужбы.

Сообщается, что Украина смогла вернуть из плена девятерых пограничников, которые до последнего защищали Мариуполь. Всех уже осмотрели медики.

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— Их физическое и психологическое состояние здоровья тяжелое. Ведь каждый случай подтверждает, что условия, в которых РФ удерживает наших военнопленных, ужасны и бесчеловечны, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время пограничники обеспечены соответствующей одеждой, средствами первой необходимости и связи. Кроме того, проводится работа над восстановлением их документов и получением соответствующих средств.

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Сообщается, что восстановление и реабилитация защитников проходит полностью за счет государственного обеспечения в ведомственных медицинских учреждениях.

Источник
Госпогранслужба
Теги
Медики Обмін полоненими Прикордонники Російська агресія
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