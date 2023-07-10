Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели пересадки двух почек и печени своим маленьким пациентам. Донором стал 4-летний мальчик из Ровно, которому диагностировали смерть мозга.

— Родители ребенка дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы подарить шанс на жизнь другим детям. Светлая память донору и уважение его семье, — написали медики клиники в Facebook.

Стало известно, что две почки пересадили 12-летнему мальчику из оккупированной части Херсонской области. Более трех лет он ждал трансплантации и жил в Охматдете.

Печень пересадили 15-летнему мальчику из Кировоградской области.

Пересадку сердца 6-летней девочке провели в Институте сердца Минздрава Украины.

Таким образом шанс на жизнь получили трое детей.

Источник: НДСБ Охматдет