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Впервые в Украине: в Киеве успешно пересадили сердце 6-летнему ребенку

10 июля 2023, 12:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пересадка серця

Специалисты Института сердца Минздрава впервые в Украине провели пересадку сердца маленькому ребенку.

— Новое сердечко получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо, — написали сотрудники клиники на своей странице в Facebook.

Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института Борис Тодуров вместе со своей командой.

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Напомним, что мультидисциплинарная команда медиков Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и Института педиатрии, акушерства и гинекологии успешно прооперировали женщину на 20-й неделе беременности по поводу тяжелого порока сердца.

Операция на открытом сердце по протезированию клапана была проведена успешно. Во время вмешательства работали аппараты искусственного кровообращения и искусственного дыхания.

Спустя несколько месяцев на свет появилась здоровая девочка.

Источник: Институт сердца Минздрава

Теги
Борис Тодуров Серце трансплантація органів
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