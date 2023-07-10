Фахівці Інституту серця МОЗ вперше в Україні провели пересадку серця маленькій дитині.

– Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре, – написали співробітники клініки на своїй сторінці у Facebook.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інституту Борис Тодуров разом зі своєю командою.

Нагадаємо, що мультидисциплінарна команда медиків Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова та Інституту педіатрії, акушерства і гінекології успішно прооперувала жінку на 20-му тижні вагітності через важку ваду серця.

Операція на відкритому серці з протезування клапана була проведена успішно. Під час втручання працювали апарати штучного кровообігу і штучного дихання.

Через кілька місяців на світ з’явилася здорова дівчинка.

Джерело: Інститут серця МОЗ