В Збаражской центральной районной больнице, в инфекционном и детском отделениях, сейчас находятся 23 пациента, отравившихся суши, шестеро из них — несовершеннолетние.
Однако врачи предполагают, что на самом деле пострадавших больше. Просто те, кто имел легкую форму отравления, в медицинские учреждения не обращались.
В городе Збараж, что на Тернопольщине, накануне громко открыли новое кафе — суши-бар Медуза. Его открытие широко анонсировалось в социальных сетях поэтому 12 августа там было немало посетителей.
Все лакомились суши и у всех через день наблюдались одинаковые симптомы — высокая температура, общая интоксикация, слабость, рвота, тошнота.
— Все пациенты имеют состояние средней и легкой тяжести, — сказал журналистам медицинский директор Збаражской центральной районной больницы Олег Коваль.
В полиции Тернопольщины по факту отравления людей начали расследование. Правоохранители выяснили, что уже на второй день после посещения Медузы люди начали обращаться за медицинской помощью с признаками отравления.
Полицейские сообщили, что специалисты отобрали необходимые образцы пищи для лабораторных исследований. Сейчас заведение питания закрыто.
Его владельцы сотрудничают с полицией и контролирующими органами.
Источник: ZAXID.NET