В Збаражской центральной районной больнице, в инфекционном и детском отделениях, сейчас находятся 23 пациента, отравившихся суши, шестеро из них — несовершеннолетние.

Однако врачи предполагают, что на самом деле пострадавших больше. Просто те, кто имел легкую форму отравления, в медицинские учреждения не обращались.

В городе Збараж, что на Тернопольщине, накануне громко открыли новое кафе — суши-бар Медуза. Его открытие широко анонсировалось в социальных сетях поэтому 12 августа там было немало посетителей.

Все лакомились суши и у всех через день наблюдались одинаковые симптомы — высокая температура, общая интоксикация, слабость, рвота, тошнота.

— Все пациенты имеют состояние средней и легкой тяжести, — сказал журналистам медицинский директор Збаражской центральной районной больницы Олег Коваль.

В полиции Тернопольщины по факту отравления людей начали расследование. Правоохранители выяснили, что уже на второй день после посещения Медузы люди начали обращаться за медицинской помощью с признаками отравления.

Полицейские сообщили, что специалисты отобрали необходимые образцы пищи для лабораторных исследований. Сейчас заведение питания закрыто.

Его владельцы сотрудничают с полицией и контролирующими органами.

Источник: ZAXID.NET