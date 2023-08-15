У Збаразькій центральній районній лікарні, в інфекційному та дитячому відділеннях, наразі перебувають 23 пацієнти, що отруїлися суші, шестеро з них — неповнолітні.

Однак лікарі припускають, що насправді постраждалих більше. Просто ті, хто мав легку форму отруєння, у медичні заклади не зверталися.

У місті Збараж, що на Тернопільщині, напередодні гучно відкрили нове кафе – суші-бар Медуза. Його відкриття широко анонсувалося в соціальних мережах, тому 12 серпня там було чимало відвідувачів.

Усі ласували суші і у всіх через день спостерігалися однакові симптоми – висока температура, загальна інтоксикація, слабкість, блювота, нудота.

– Усі пацієнти мають стан середньої та легкої важкості, – сказав журналістам медичний директор Збаразької центральної районної лікарні Олег Коваль.

У поліції Тернопільщини за фактом отруєння людей розпочали розслідування. Правоохоронці з’ясували, що вже на другий день після відвідування Медузи люди почали звертатися по медичну допомогу з ознаками отруєння.

Поліцейські повідомили, що фахівці відібрали необхідні зразки їжі для лабораторних досліджень. Наразі заклад харчування закритий.

Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими органами.

Джерело: ZAXID.NET