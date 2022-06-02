Ряд военных преступлений российских оккупантов в отношении украинских детей уже расследуют в Украине. Дети погибают при обстрелах, травмируются обломками ракет и градов. В больницах Львова находятся сотни раненых детей. Сюда привозят детей с Харьковщины, Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Часто от увиденного медикам хочется кричать.
– Был взрыв и где-то через 2-3 секунды я подумал, что мне руку оторвало, – рассказал 13-летний Святослав Рычков. – Я увидел как она падает, а потом оказалось, что ее развернуло за спину.
9 мая он с матерью возвращался домой. Не успели дойти до дома, как россияне начали обстреливать Лисичанск. Осколками снаряда парню посекло тело.
– Осколок разорвал горло, – рассказала мама Святослава. – Он прошел вниз через легкое и лег на диафрагму. — Рука парализована, потому что задело нервные окончания.
Под обстрелами военные эвакуировали Святослава в Бахмут, а там оказали первую помощь и уже на следующий день поездом доставили во Львов.
Одиннадцать дней юноша провел в реанимации. Осколок удалили. Врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить легкое. Оно работает.
Железные фиксаторы установлены на ногу 18-летнему Михаилу. В родном Северодонецке он был волонтером.
Грузовиком доставлял гуманитарную помощь всем нуждающимся.
Когда разгружали машину, снаряды от Града посыпались прямо на гуманитарный штаб.
— Ударная волна толкнула нас вперед, а находившегося рядом парня подняла на два метра и опустила, — вспоминает Михаил. — Меня развернуло и осколки попали в ногу.
Его доставили в Лисичанск, там сложили колено, а затем эвакуировали в Днепр, а затем во Львов. Сейчас он ждет поездки за границу.
— Он нуждается в реконструктивных операциях, для того, чтобы увеличить нормально кость и восстановить взаимоотношение в суставе, — сказала заведующая ортопедо-травматологическим отделением детской больницы Галина Гачкевич. — Возможно нужно будет делать пластические операции на связочном аппарате.
В детской больнице оказали помощь сотням искалеченных детей. Медики говорят, что война украла не только здоровье, но и детство малышей.
Галина Гачкевич еще добавила, что все раненые дети нуждаются в любви, хорошем отношении, тепле. Для них это не менее важно, чем медицинские процедуры.