Ряд военных преступлений российских оккупантов в отношении украинских детей уже расследуют в Украине. Дети погибают при обстрелах, травмируются обломками ракет и градов. В больницах Львова находятся сотни раненых детей. Сюда привозят детей с Харьковщины, Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Часто от увиденного медикам хочется кричать.

– Был взрыв и где-то через 2-3 секунды я подумал, что мне руку оторвало, – рассказал 13-летний Святослав Рычков. – Я увидел как она падает, а потом оказалось, что ее развернуло за спину.

9 мая он с матерью возвращался домой. Не успели дойти до дома, как россияне начали обстреливать Лисичанск. Осколками снаряда парню посекло тело.

– Осколок разорвал горло, – рассказала мама Святослава. – Он прошел вниз через легкое и лег на диафрагму. — Рука парализована, потому что задело нервные окончания.

Под обстрелами военные эвакуировали Святослава в Бахмут, а там оказали первую помощь и уже на следующий день поездом доставили во Львов.

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Одиннадцать дней юноша провел в реанимации. Осколок удалили. Врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить легкое. Оно работает.

Железные фиксаторы установлены на ногу 18-летнему Михаилу. В родном Северодонецке он был волонтером.

Грузовиком доставлял гуманитарную помощь всем нуждающимся.

Когда разгружали машину, снаряды от Града посыпались прямо на гуманитарный штаб.

— Ударная волна толкнула нас вперед, а находившегося рядом парня подняла на два метра и опустила, — вспоминает Михаил. — Меня развернуло и осколки попали в ногу.

Его доставили в Лисичанск, там сложили колено, а затем эвакуировали в Днепр, а затем во Львов. Сейчас он ждет поездки за границу.

— Он нуждается в реконструктивных операциях, для того, чтобы увеличить нормально кость и восстановить взаимоотношение в суставе, — сказала заведующая ортопедо-травматологическим отделением детской больницы Галина Гачкевич. — Возможно нужно будет делать пластические операции на связочном аппарате.

В детской больнице оказали помощь сотням искалеченных детей. Медики говорят, что война украла не только здоровье, но и детство малышей.

Галина Гачкевич еще добавила, что все раненые дети нуждаются в любви, хорошем отношении, тепле. Для них это не менее важно, чем медицинские процедуры.