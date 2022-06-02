Жила себе семья в поселке Лиман Донецкой области: муж, жена и 6-летний сынишка. Ждали второго ребенка. Но вот пришли российские оккупанты и обстреляли поселок ракетами. Одна попала прямо в квартиру семьи Герман. В результате 35-летняя женщина потеряла руку, ногу и нерожденного ребенка.

Екатерину едва удалось спасти из-под завалов. К счастью дома был муж Константин и его не зацепило. Он вытащил раненую жену из-под обломков и спасатели отвезли ее в больницу в Славянск.

У нее были тяжелые травмы живота, рук и ног. Женщина была на 12 неделе беременности. Врачи до последнего боролись и за жизнь ребенка, которого так и не удалось спасти… Руку и ногу частично ампутировали.

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Из Славянска Екатерину перевезли в Днепр, потом в Киев и Львов. Сейчас женщина эвакуирована за границу для протезирования и реабилитации.

Екатерина мечтает как можно скорее вернуться в Украину после лечения, ведь осенью хочет вести сынишку Дамира в школу в первый класс.

Источник: Первое медицинское объединение Львова