Жила собі родина в селищі Лиман Донецької області: чоловік, жінка та 6 -річний синочок. Чекали на другу дитину. Аж ось прийшли російські окупанти і обстріляли селище ракетами. Одна влучила прямо в квартиру родини Герман. В результаті 35-річна жінка втратила руку, ногу і ненароджену дитину.

Катерину ледь вдалося врятувати з-під завалів. На щастя дома був чоловік Костянтин і його не зачепило. Він витягнув поранену дружину з-під уламків і рятувальники відвезли її до лікарні у Слов’янськ.

У неї були важкі травми живота, рук і ніг. Жінка була на 12 тижні вагітності. Лікарі до останнього боролися й за життя дитинки, яку так і не вдалося врятувати… Руку і ногу частково ампутували.

Зараз дивляться

Зі Слов’янська Катерину перевезли до Дніпра, потів в Київ та Львів. Зараз жінка евакуйована за кордон для протезування та подальшої реабілітації.

Катерина мріє якнайшвидше повернутися до України після лікування, адже восени хоче вести синочка Даміра до школи у перший клас.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова