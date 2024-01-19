Хирурги Пенсильванского университета прикрепили модифицированную печень свиньи к человеческому телу с мертвым мозгом и наблюдали, как она успешно фильтрует кровь. Эксперимент пробудил надежду для миллионов пациентов, страдающих печеночной недостаточностью.

Снаружи, а не внутри

Сообщается, что в ходе исследования печень свиньи использовалась вне умершего тела, а не внутри – способ создать мост для поддержки слабеющей печени методом очистки крови органа снаружи по типу диализа при отказавших почках.

Отмечается, что трансплантации от животного к человеку, называемые ксенотрансплантатами, на протяжении десятилетий терпели неудачу, поскольку иммунная система человека отвергала чужеродную ткань.

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Теперь ученые снова пытаются экспериментировать со свиньями, чьи органы были генетически модифицированы, чтобы стать более похожими на человеческие.

Эксперименты на людях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить небольшому числу американцев, которым нужен новый орган, добровольно участвовать в тщательных исследованиях свиных сердец или почек.

Некоторые исследователи также планируют использовать свиную печень, которая устроена иначе, чем почки и сердце: она фильтрует кровь, удаляет отходы и производит вещества, необходимые для других функций организма.

Как проходил эксперимент

В эксперименте исследователи прикрепили генетически модифицированную печень свиньи к устройству, которое обычно помогает сохранить донорскую человеческую печень перед трансплантацией.

Семья погибшего, чьи органы были непригодны для донорства, предложила тело на исследование.

Сообщается, что кровь фильтровалась через печень свиньи в течение 72 часов. В своем заявлении команда Пенсильванского университета сообщила, что тело донора оставалось стабильным, а печень свиньи не имела никаких признаков повреждения.

Эксперты назвали комбинированный подход интригующим шагом в усилиях по улучшению лечения печеночной недостаточности.