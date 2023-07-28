В Национальном реабилитационном центре Незламні отсрочили протезирование 40-летнему Михаилу, потому что воин страдает от невыносимой фантомной боли в той части ноги, которой нет.

Такое встречается у восьми из десяти пациентов с ампутацией конечностей.

Чтобы облегчить страдания, им дают обезболивающие. А чтобы вылечить, подготовить к протезированию, ищут причину.

Фантомные боли могут возникать вследствие разрыва нервов, повреждений спинного мозга или же иметь психологическое происхождение.

Причина фантомной боли у Михаила — психологическая. Чтобы побороть эту проблему, с защитником работают психо-, арт- и телесные терапевты.

Они применяют различные методики, включая игло- и зеркальную терапию. На сеансах последней пациент смотрит в зеркало, чтобы его мозг осознал, что ноги нет, следовательно, болеть она не может.

Каждый вид терапии дополняет другой. Этот комплексный подход уже дает результаты. Болит все меньше.

40-летний Михаил Бакалюк родом из поселка Николаевка, что в Донецкой области.

Война приходила в его дом дважды. Сначала в 2014 году. Тогда на защиту страны стал его брат. Михаил же вместе с семьей переехал на Киевщину — в Ирпень.

В 2022-м враг пришел и туда. Михаил вместе с женой и двумя сыновьями снова были вынуждены бежать от захватчиков.

После деоккупации Ирпеня и увиденного там мужчина вступил в ряды ВСУ.

В этом году в мае, пока Михаил воевал, у него родился третий сын.

В июне на Запорожском направлении многодетный отец получил тяжелое минное ранение.

Побратимы наложили турникеты и доставили в стабилизационный пункт. Там врачи поняли — левую ногу раненого не спасти.

Дальше — ампутация и целый ряд госпиталей и операций.

— Тот месяц был очень тяжелым. Я хочу, чтобы люди знали: каждый клочок освобожденной земли дается нам кровью и болью, — делится Михаил.

По его словам, и реабилитация не всегда такой простой процесс, как многие думают. Это титанический труд команды врачей разных направлений: хирургов, травматологов, нейрохирургов, специалистов по реабилитации, протезистов.

— Это ежедневные боли, обезболивающие, физическая и психологическая работа, социализация, — делится Михаил собственным опытом лечения военной травмы.

Сыновья Михаила во Львове. Он их видит. Самому старшему — 18 лет, младшему — всего два месяца. Отец хочет стать на протез, вернуться в строй и закончить эту войну, чтобы этого не пришлось делать его детям.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова