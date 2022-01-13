В Украине рост количества больных коронавирусом может начаться уже в этом месяце.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 13 января.

— Мы видим рост заболеваемости, который вызван тем, что закончились праздники. Пока говорить о динамике в каком-либо регионе рано, — отметил он.

Ганиченко рассказал, что в KSE пока не могут определить регионы, в которых начнутся новые вспышки заболеваемости коронавирусом. Это связано с тем, что случаев инфицирования штаммом Омикрон выявлено немного. Но они могут создавать кластеры, с которых будет начинаться распространение.

По словам эксперта, абсолютно любой регион может быть очагом вспышки. В KSE ожидают, что рост заболеваемости начнется уже в январе 2022 года.

Сейчас в Украине есть два региона, в которых потенциально идет ухудшение эпидситуации. Это Сумская и Ивано-Франковская области.

Кроме того, в 20 из 25 регионов вакцинировали более 40% взрослого населения по крайней мере одной дозой. А в 14 из 25 областей сделали полный курс вакцинации от Covid-19 более 40% людей.

По состоянию на 13 января в Украине зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 7 202 людям, а умер 191 пациент. Наибольшее количество больных в г. Киев (997), Ивано-Франковской (983), Львовской (949), Харьковской (560), Винницкой (510) и Сумской (510) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.