В Україні зростання кількості хворих на коронавірус може початися вже цього місяця.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 13 січня.

– Ми бачимо зростання захворюваності, яка спричинена тим, що закінчилися свята. Поки що говорити про динаміку в якомусь регіоні зарано, – зазначив він.

Ганиченко розповів, що у KSE наразі не можуть визначити регіони, у яких почнуться нові спалахи захворюваності на коронавірус. Це пов’язано з тим, що випадків інфікування штамом Омікрон виявлено небагато. Але вони можуть створювати кластери, з яких починатиметься поширення.

За словами експерта, абсолютно будь-який регіон може бути осередком спалаху. У KSE очікують, що зростання захворюваності розпочнеться вже в січні 2022 року.

Зараз в Україні є два регіони, у яких потенційно йде погіршення епідситуації. Це Сумська та Івано-Франківська області.

Крім того, у 20 із 25 регіонів вакцинували понад 40% дорослого населення принаймні однією дозою. А у 14 із 25 областей зробили повний курс вакцинації від Covid-19 понад 40% людей.

Станом на 13 січня в Україні зафіксували 10 046 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 7 202 людям, а помер 191 пацієнт. Найбільша кількість хворих у м. Київ (997), Івано-Франківській (983), Львівській (949), Харківській (560), Вінницькій (510) та Сумській (510) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.