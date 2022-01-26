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Пока только на 10 дней: на Херсонщине школы переводят в дистанционный режим

26 января 2022, 11:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
карантин
Источник: Depositphotos

В связи с резким ухудшением показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в Херсонской области региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение перевести с 27 января общеобразовательные школы в дистанционный режим учебы.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

— С 27 января ученики 1-11 классов учреждений общего среднего образования области будут учиться дистанционно в течение 10 дней, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в области вводится запрет на посещение детьми учреждений внешкольного образования, а также на проведение в школах родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, групповых экскурсий и поездок.

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Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Херсонской области было зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что дистанционный режим обучения намерены ввести и власти Львовской области.

Источник: пресс-служба Херсонской ОГА

Теги
Карантин , Коронавирус Covid-19 , ОДА , Херсонська область , Школи
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