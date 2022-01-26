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Поки лише на 10 днів: на Херсонщині школи переводять у дистанційний режим

26 Січня 2022, 11:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
карантин
Джерело: Depositphotos

У зв’язку з різким погіршенням показників захворюваності на коронавірусну інфекцію в Херсонській області регіональна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення перевести з 27 січня загальноосвітні школи в дистанційний режим навчання.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

– З 27 січня учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно протягом 10 днів, – зазначається у повідомленні.

Крім того, в області вводиться заборона на відвідування дітьми закладів позашкільної освіти, а також на проведення в школах батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, групових екскурсій і поїздок.

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Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Херсонській області було зареєстровано 508 нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, що дистанційний режим навчання має намір ввести і влада Львівської області.

Джерело: пресслужба Херсонської ОДА

Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , ОДА , Херсонська область , Школи
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