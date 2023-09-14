Во Франции одна женщина умерла и еще по меньшей мере 12 человек заболели ботулизмом после того, как съели домашние консервы из сардин в винном баре в юго-западном городе Бордо.

По данным французских органов здравоохранения, все заболевшие в течение прошлой недели питались в баре с органическим вином в центре Бордо, который популярен среди иностранных туристов.

Сообщается, что восемь из заразившихся находятся в больнице. Большинство из них в реанимации и получают респираторную помощь.

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Хотя результаты анализов еще не получены, французские органы здравоохранения заявили, что уверены, что причиной стал ботулизм, чрезвычайно редкое, но потенциально опасное для жизни заболевание.

Владелец ресторана признал, что некоторые консервы имели неприятный запах, когда он их открывал, но, по его словам, те, которые он подавал своим клиентам, казались безопасными.

Органы здравоохранения призвали всех, кто недавно ел в винном баре, обращаться за медицинской помощью, если у них возникнут какие-либо симптомы, которые в случаях ботулизма могут проявиться через несколько часов или дней после употребления зараженной пищи.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ботулизм вызывается токсином, который поражает нервную систему и парализует мышцы. Симптомы включают затрудненное дыхание или глотание, невнятную речь, нечеткость зрения, рвоту и диарею.