У Франції одна жінка померла і ще щонайменше 12 осіб захворіли на ботулізм після того, як з’їли домашні консерви із сардин у винному барі в південно-західному місті Бордо.

За даними французьких органів охорони здоров’я, усі хворі протягом минулого тижня харчувалися в барі з органічним вином у центрі Бордо, який популярний серед іноземних туристів.

Повідомляється, що вісім із тих, хто заразився, перебувають у лікарні. Більшість із них у реанімації та отримують респіраторну допомогу.

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Хоча результати аналізів ще не отримано, французькі органи охорони здоров’я заявили, що впевнені, що причиною став ботулізм, надзвичайно рідкісне, але потенційно небезпечне для життя захворювання.

Власник ресторану визнав, що деякі консерви мали неприємний запах, коли він їх відкривав, але, за його словами, ті, які він подавав своїм клієнтам, здавалися безпечними.

Органи охорони здоров’я закликали всіх, хто нещодавно їв у винному барі, звертатися по медичну допомогу, якщо в них виникнуть якісь симптоми, які у випадках ботулізму можуть проявитися за кілька годин або днів після вживання зараженої їжі.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, ботулізм викликається токсином, який вражає нервову систему і паралізує м’язи. Симптоми включають утруднене дихання або ковтання, невиразне мовлення, нечіткість зору, блювання і діарею.