Сегодня, 12 мая, в День медицинской сестры и медицинского брата генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на примере 22-летней Виктории Чеботюк рассказал о буднях и истинном милосердии медсестер.

— Ты мое сердце и мои руки… Так говорит раненый Юрий. Когда вокруг нервы и суета, она для него находит нежнейшие слова. Кормит из ложечки, перебинтовывает тяжелые раны, своим присутствием унимая боль, — пишет Сергей Рыженко.

Гендиректор уверен, что медсестра Виктория вселяет веру и оптимизм в израненную душу воина, рассказывая о его активном и полноценном будущем после реабилитации.

— Сегодня – этапные операции, обходы и консилиумы. Но забота и открытая душа героя-защитника остается за медицинской сестрой, — уверен врач.

Виктория Чеботюк работала медсестрой в Мариуполе. Под страшными обстрелами вместе с женихом смогла выехать в Днепр. Пришла на работу в больницу Мечникова.

Родители и бабушка девушки не успели эвакуироваться, остались в оккупированном городе.

Виктория работает медсестрой в самой тяжелой реанимации Мечникова №1, где спасают тысячи жизней. И, как тысячи украинцев, ждет и верит в нашу победу, чтобы увидеть и обнять своих родных.

— А сейчас главное – перестелить, сделать перевязки, манипуляции, накормить и выслушать героя, — пишет Рыженко.

И выражает искреннюю благодарность всем, кто ценит трудную работу медицинской сестры.

Источник: Сергей Рыженко