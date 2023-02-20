В Украине впервые в эпидемиологическом сезоне 2022-2023 применили метод тестирования сточных вод на выявление вируса гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Исследования показали, что анализируя хозяйственно-бытовые стоки, можно обнаружить вирусы еще до того, как они начнут массово распространяться среди людей, — говорится в сообщении.

По словам экспертов Минздрава, это позволило прогнозировать эпидемическую ситуацию с заболеваемостью гриппом на две недели раньше, чем другими методами, следовательно быстрее отреагировать и предложить превентивные меры.

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В сообщении также говорится о том, что с октября 2022 года такой метод был введен в четырех областях Украины – Львовской, Черновицкой, Кировоградской и Днепропетровской. Еще в пяти, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Винницкой, он будет внедряться в этом году.